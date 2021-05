POL-ANK: Schwerer Verkehrsunfall bei Murchin

Anklam/Usedom (ots) - Heute Morgen (11. Mai 2021, ca. 08.00 Uhr) ist es an der Kreuzung der Bundesstraße 110 und der Kreisstraße 46 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem drei Personen schwer verletzt wurden. Zwei vierjährige Kinder und ein fünfmonatiges Baby, die in einem der beiden verunfallten Fahrzeuge mitfuhren, wurden ein Glück nicht verletzt.



Nach ersten Erkenntnissen befuhren der 58-jährige deutsche Fahrer und seine 52-jährige litauische Beifahrerin eines Mercedes die K46 in Richtung B110 und wollten auf diese in Richtung Zecheriner Brücke abbiegen. Dabei schätzte der Mann vermutlich den Abstand zum von links kommenden Audi, in dem sich die 23-jährige deutsche Fahrerin sowie auch zwei vierjährige Kinder und ein fünfmonatiges Baby befanden, falsch ein und befuhr die Bundesstraße. Es kam in der weiteren Folge zu einem Zusammenstoß, bei dem sich beide Fahrer und die 52-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen zuzogen. Sie wurden in die Krankenhäuser nach Anklam und Greifswald gebracht. Auch die Kinder wurden zur medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus nach Greifswald gebracht, wurden nach ersten Erkenntnissen jedoch nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.



