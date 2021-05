POL-NB: Mehrfache Sachbeschädigung an Windkraftanlagen im ´Windenergiepark Zepkow-Bütow´

Röbel (ots) - Am 10.05.2021 wurden Beamte des Polizeireviers Röbel zur Anzeigenaufnahme einer Sachbeschädigung an einer Windenergieanlage nahe der Ortschaft Zepkow entsendet. Der Hinweisgeber teilte telefonisch mit, dass die Schließanlage zur Sicherung vor unbefugtem Betreten mit einer klebrigen Substanz unbrauchbar gemacht wurde. Nach der Überprüfung der im Umfeld befindlichen Windräder, ist nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Beschädigung von insgesamt 32 Windenergieanlagen und deren Schließanlagen zu verzeichnen. Ein Gesamtschaden kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angegeben werden. Es ist jedoch von einer nicht unerheblichen Summe auszugehen, da es sich um eine Systemschließanlage handelt.



Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel haben die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Röbel unter 039931-848 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



