POL-LWL: B 321 in Crivitz nach Gashavarie gesperrt

Crivitz (ots) - Wegen einer beschädigten Hochdruckgasleitung in Crivitz ist nun die B 321 im Verlauf der Parchimer Straße voll gesperrt worden. Zudem wurde aufgrund der Gefahrenlage eine naheliegende Tankstelle evakuiert und geschlossen. Der zuständige Energieversorger ist am Ereignisort.



