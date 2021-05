POL-HST: Versammlungsgeschehen am 10.05.2021 in der Hansestadt Stralsund

Stralsund (ots) - Anlässlich einer bei der Versammlungsbehörde des Landkreises Vorpommern-Rügen angemeldeten Versammlung führte das Polizeihauptrevier Stralsund am 10.05.2021 einen Polizeieinsatz durch. Dabei wurden die Einsatzkräfte von Beamten des Landesbereitschaftspolizeiamtes MV unterstützt.



Die Versammlung in Form eines Aufzuges startete gegen 18:50 Uhr erneut im Stadtteil Knieper West. In der Spitze nahmen 39 Personen an der Versammlung mit dem Thema "Stralsund steht auf gegen den Corona-Wahnsinn" teil. Gegen 20:35 Uhr beendete der Leiter die Versammlung nach einer Kundgebung am Trelleborger Platz.



Die Versammlungsteilnehmer hielten sich an die Hygieneauflagen. Aus polizeilicher Sicht kam es zu keinen besonderen Vorkommnissen oder Störungen. Während des Versammlungsgeschehens kam es zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen.



