POL-HRO: Radfahrer stürzte über Hundeleine

Rostock (ots) - Gegen 17.00 Uhr des gestrigen Tages kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Weg neben der B 103, Höhe Barnstorf-Ausbau in Richtung Schutower Kreuz. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen ereignete sich der Verkehrsunfall wie folgt: Während ein 52-Jähriger mit seinem Hund an der Leine spazieren ging, wurde er von einem 64-jährigen Radfahrer links überholt. Beim Überholvorgang scherte der Hund nach links zu einer Wiese aus und der Radfahrer stürzte über die Hundeleine. Dabei soll er kopfüber zu Fall gekommen sein. Der Radfahrer erlitt Verletzungen. Ein Rettungswagen verbrachte den Mann in ein Klinikum.



Die Polizei nahm eine Verkehrsunfallanzeige auf. Die Rostocker Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen. Beide Beteiligte sind deutscher Nationalität.



