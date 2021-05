Öffentlichkeitsfahndung nach 13-Jähriger aus Stralsund

Details anzeigen Luzia Z. Rossi Luzia Z. Rossi

Seit dem 06.05.2021 gegen 18:30 Uhr wird die 13-jährige Luzia Z. Rossi aus Stralsund vermisst.

Luzia hat in den Abendstunden eine Jugendeinrichtung in der Tribseer Vorstadt in Stralsund fußläufig verlassen und ist seitdem nicht zurückgekehrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Aufenthaltsort des Mädchens aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Wer hat Luzia seit dem 06.05.2021 gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Das Mädchen ist ca. 160 cm groß, hat eine leicht kräftige Statue und trägt schulterlange, schwarze Haare. Sie war bei ihrem Verschwinden mit einer schwarzen Jeanshose, einer schwarzen Jacke und weißen Schuhen bekleidet. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Luzia nach Berlin begeben hat und sich dort aufhält.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Luzia teilen Sie bitte dem zuständigen Polizeihauptrevier in Stralsund unter der Telefonnummer 03831/28900 oder jeder anderen Polizeidienststelle mit.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.