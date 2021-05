POL-HRO: Jugendliche E-Scooter-Fahrer nach Diebstahl von Alkohol gestellt

Rostock (ots) - Kurz vor Mitternacht rief ein Hinweisgeber die Polizei an, weil er vier Jugendliche bei einem Einbruch überraschte. Er sah, wie sie einen Kühlschrank im Außenbereich einer Cocktailbar in Rostock Warnemünde aufgebrochen und verschiedene Getränke daraus gestohlen haben. Sie flüchteten mit E-Scootern.



20 Minuten später stellten die eingesetzte Polizeikräfte einen 17-jährigen Tatverdächtigen, auf den eine Personenbeschreibung passte. Im weiteren Verlauf der Nahbereichsfahndung wurde noch ein 17-jähriger Tatverdächtiger festgestellt. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen konnten die zwei anderen Tatverdächtigen bekannt gemacht werden. Sie sind beide 16 Jahre alt. Alle vier Personen sind deutscher Nationalität. Sie entwendeten alkoholische und nichtalkoholische Getränke im Wert von ca. 150 Euro. Die E-Scooter waren gemietet.



Die Polizei sicherte alle Beweismittel und nahm eine Strafanzeige wegen Diebstahls auf. Die Rostocker Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell