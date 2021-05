POL-HWI: Versammlungsgeschehen am 10. Mai 2021 in der Hansestadt Wismar

Wismar (ots) - Das für den gestrigen Montag (10. Mai) bei der Versammlungsbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg angemeldete Versammlungsgeschehen unter dem Motto "Frieden-Freiheit-Grundrechte. Habt Mut! Ihr seid nicht allein!" verlief aus polizeilicher Sicht friedlich.



An dem Protest gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen beteiligten sich etwa 110 Personen. Die Aufzüge, die gegen 18:30 Uhr auf dem Wismarer Marktplatz starteten, führten durch einige Straßen der Innenstadt zurück zum Marktplatz. Dort endete das Versammlungsgeschehen nach Abschluss einiger Redebeiträge gegen 19:30 Uhr.



Grundsätzlich hielten sich die Versammlungsteilnehmer*innen an die erteilten Auflagen der Versammlungsbehörde zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie zur Einhaltung eines festgelegten Mindestabstandes. Einige Teilnehmer konnten Atteste zur Befreiung von der Pflicht zum Tragen eines M-N-S vorlegen.



Im Rahmen des Versammlungsgeschehens kam es im Innenstadtbereich zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen.



Die Polizeiinspektion Wismar begleitete das Demonstrationsgeschehen mit rund 60 eigenen sowie Unterstützungskräften.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Annette Schomann

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell