POL-HWI: Betrunkener Fahrer beschädigt Hecke und Zaun

Steinhausen (ots) - Am späten Abend des 09. Mai verursachte ein 39-jähriger PKW-Fahrer, der nach Angaben eines Zeugen augenscheinlich alkoholisiert war, in der Ortschaft Steinhausen einen Verkehrsunfall.



Gegen 23:00 Uhr verlor der 39-Jährige offenbar die Lenkgewalt über den PKW und fuhr zunächst in eine Hecke, anschließend kollidierte er mit einem Zaun. Als die herbeigerufene Polizei am Unfallort eintraf, hatte sich der Verursacher bereits entfernt, konnte jedoch mit dem Fahrzeug (Saab) im näheren Umfeld angetroffen werden.



Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,55 Promille. Dem Fahrzeugführer, welcher die italienische Staatsangehörigkeit innehat, wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte sich im Verlauf der Unfallaufnahme heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und dem Halter des Fahrzeuges übergeben.



Der entstandene Gesamtschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.



Die Polizei hat die Ermittlung unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Annette Schomann

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell