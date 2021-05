POL-LWL: Frau stürzt mit Elektrofahrrad und verletzt sich schwer

Lübz (ots) - Bei einem Sturz mit ihrem Elektrofahrrad hat sich eine Frau am Sonntagnachmittag auf einer Ortsverbindungsstraße bei Granzin schwere Verletzungen zugezogen. Offensichtlich hatte die deutsche Fahrerin zuvor aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr E-Bike verloren. Die 78-Jährige erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.



