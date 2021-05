POL-LWL: Alkoholisierter Fahrradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Parchim (ots) - In Parchim hat sich am späten Samstagabend ein alkoholisierter Mann bei einem Sturz mit seinem Fahrrad schwere Verletzungen zugezogen. Der Vorfall ereignete sich in der Karl-Liebknecht-Straße, als der 37-jährige Fahrradfahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und anschließend in eine angrenzende Baumgruppe fuhr. Dabei stürzte der Mann und zog sich eine Beinverletzung zu. Der deutsche Fahrradfahrer, der einen Atemalkoholwert von 2,12 Promille aufwies, kam daraufhin ins Krankenhaus. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet.



