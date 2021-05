POL-LWL: Autofahrer war alkoholisiert - Insassen verstießen gegen die Corona-Regeln

Hagenow (ots) - Einen alkoholisierten Autofahrer und drei Verstöße gegen die Corona-Regeln hat die Polizei bei einer Autokontrolle am frühen Sonnabendmorgen in Hagenow registriert. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei stoppte zunächst einen PKW, dessen Fahrer durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Der anschließende Atemalkoholtest erbrachte beim 40-jährigen Fahrer einen Wert von 1,29 Promille. Zudem verstießen er und seine beiden Mitfahrer gegen die nächtlichen Aufenthaltsbeschränkungen, da sie kurz nach Mitternacht ohne triftigen Grund unterwegs waren. Gegen den Fahrer und die beiden Insassen wurde diesbezüglich eine Ordnungswidrigkeitsanzeige aufgenommen. Gegen den 40-jährigen deutschen Fahrer erstattete die Polizei zudem Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Sein Führerschein wurde sichergestellt.



