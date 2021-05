POL-NB: Brand einer Lagerhalle in Menzlin, LK V-G

Wolgast (ots) - Heute Morgen (09.05.2021, ca. 07:30 Uhr) kam es zum Brand in der Ortschaft Menzlin bei Ziethen. Aus bisher unbekannter Ursache gerieten etwa 350 in einer Halle gelagerte Strohballen in Brand. Zur Brandbekämpfung, welche sich bis ca. 14:30 Uhr erstreckte, kamen die umliegenden Feuerwehren zum Einsatz. Durch das Feuer wurden neben den Strohballen auch Teile des Gebäudes sowie eine auf dem Dach installierte Photovoltaikanlage in Mitleidenschaft gezogen.

Der entstandene Sachschaden wird gegenwärtig auf 50.000 Euro geschätzt.

Derzeit kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat neben der Spurensicherung die weiteren Ermittlungen übernommen.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, welche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Wolgast unter 03836-2520, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Im Auftrag



Matthias Trotzky



Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell