POL-GÜ: Polizeiliche Lage am Wochenende in Güstrow

Güstrow (ots) - Am Vormittag des Samstag wurden nach einem Hinweis von aufmerksamen Bürgern zwei männliche, deutsche Personen auf dem Parkplatz eines Supermarktes festgestellt, die vermutlich kurz zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatten. Bei beiden wurden Betäubungs- und Arzneimittel gefunden und entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Für einen der beiden endete das Ganze doppelt ärgerlich. Gegen ihn lagen gleich mehrere Haftbefehle vor, sodass er anschließend festgenommen und einer Justizvollzugsanstalt zugeführt wurde.



Bei Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen wurden am Wochenende diverse Verstöße festgestellt. Trauriger Spitzenreiter einer Geschwindigkeitskontrolle im Stadtgebiet Güstrow war ein deutscher Motorradfahrer, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit mit 104 km/h um ganze 54 km/h überschritt. Er muss nun mit einem Bußgeld von 280EUR, zwei Punkten in Flensburg und zwei Monaten Fahrverbot rechnen.



Lucas Lettow, Polizeioberkommissar



Polizeihauptrevier Güstrow



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell