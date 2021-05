POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 117 zwischen Lübz und Greven

Plau am See (ots) -



Am 08.05.2021 kam es gegen 17:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall

auf der Kreisstraße 117 zwischen Lübz und Greven. An diesem waren ein

Mockick und ein Motorrad beteiligt.

Nach erstem Erkenntnisstand wollte der aus Richtung Lübz kommende

65-jährige Fahrer des Mockick nach links auf einen Feldweg abbiegen

und wurde zu diesem Zeitpunkt von einem nachfolgenden 45-jährigen

Motorradfahrer überholt.

Bei dem Zusammenstoß stürzten beide Fahrer auf die Fahrbahn und

wurden schwer verletzt.

Dabei zog sich der Mockickfahrer lebensbedrohliche Verletzungen zu

und wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Schweriner Klinikum

verbracht, während der Fahrer des Motorrades in das Plauer Klinikum

überführt wurde.

An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 3000,-

Euro.

Vor Ort waren weiter 2 RTW und ein Notarztwagen im Einsatz.

Zur Klärung der Unfallursache kam die DEKRA zum Einsatz und ein

Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



Die Kreisstraße 117 war für die Dauer von mehr als 3 Stunden voll

gesperrt.



Gehrt, PHK

Polizeirevier Plau



