POL-NB: Zwei Täter nach PKW-Diebstahl in Greifswald gestellt

Greifswald (ots) - Am 07.05.2021 gegen 15:10 Uhr wurde in der Straße "Zum Strohkamp" in 17493 Greifswald ein PKW Citroen entwendet. Dieses hatte ein Zeuge beobachtet, welcher den Fahrzeugeigentümer darüber informierte. Zur gleichen Zeit wurde in der Friedrichshäger Straße ein Moped der Marke Yiying entwendet. Dieses konnte jedoch im Nahbereich beschädigt wieder aufgefunden werden. Umgehend wurden drei Funkstreifenwagenbesatzungen des Polizeirevier Greifswald zum Einsatzgebracht. Nach intensiven Fahndungsmaßnahmen und Hinweisen aus der Bevölkerung gelang es diesen den PKW im Puschkinring wieder aufzufinden. In der Nähe des Fahrzeuges befanden sich fünf Tatverdächtige. Drei von diesen gelang es zu flüchten. Zwei 16-jährige deutsche Jugendliche konnten jedoch vorläufig festgenommen werden. Bei einem der Jugendlichen handelt es sich um einen polizeibekannten Intensivtäter. Beide Jugendlichen wurden nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen an die Eltern übergeben.



