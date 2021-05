POL-NB: Illegales Plakatieren in 17309 Pasewalk

Pasewalk (ots) - Am 08.05.2021 gegen 03:20 Uhr stellte eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeirevieres Pasewalk in der Stettiner Chaussee in 17309 Pasewalk mehrere Aufkleber an Werbetafeln, Verkehrszeichen und Bushaltestellen mit. Des Weiteren stellten sie ein großes Banner in den Ausmaßen von ca. 1 x 3 Metern fest. Auf den Aufklebern stand "8.Mai 1945 Kein Tag der Befreiung", "8.Mai 1945 Und das nennt ihr Tag der Befreiung" und "8.Mai ist das eure Befreiung". Dazu befand sich auf den Aufklebern noch das Lago und die Aufschrift "Pommerscher Jugendbund". Und auf dem Banner stand "8. Mai - "Tag der Befreiung" Wir feiern nicht - wir gedenken!". Insgesamt wurden im Stadtgebiet 8 Aufkleber und ein Banner festgestellt. Gegen die unbekannten Täter wurde Anzeige wegen unerlaubten Plakatierens erstattet.



