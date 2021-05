POL-HRO: Autofahrer leistete Widerstand bei Verkehrskontrolle - ein Polizist verletzt

Boizenburg (ots) -



Bei einer Verkehrskontrolle in Camin bei Vellahn hat ein Autofahrer

den eingesetzten Polizeibeamten gegenüber erheblichen Widerstand

geleistet. Dabei wurde ein Polizist verletzt. Der 49 jährige Beamte

musste sich mit einer Hand und einer Knieverletzung in medizinische

Behandlung begeben und ist für die nächsten Tage nicht dienstfähig.

Der 34-jährige deutsche Autofahrer wurden wegen Fahrens ohne gültige

Fahrerlaubnis und Fahrens unter Drogeneinwirkung von der Polizei

angehalten und sollte daraufhin kontrolliert werden. Bei der

Abarbeitung der polizeilichen Maßnahmen vor Ort wurde der Fahrer

zunehmend aggressiver und ließ sich durch die eingesetzten Polzisten

nicht beruhigen. Es entwickelte sich ein Handgemenge, in dessen

Verlauf die Polizei Reizgas gegen den 34-Jährigen einsetzte. Der

wegen ähnlicher Delikte bekannte Mann konnte anschließend überwältigt

und ins zuständige Polizeirevier gebracht werden. Gegen ihn ist

Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Fahrens ohne

Fahrerlaubnis und eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Fahrens unter

Drogeneinwirkung erstattet worden.



PK Arne Herzog

Polizeirevier Boizenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell