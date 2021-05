POL-HRO: Mehr als 3kg Drogen über das Darknet bestellt: 35-jähriger Rostocker in Haft

Rostock (ots) - Ein 35-jähriger Rostocker ist am Mittwoch, 5. Mai 2021 wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge festgenommen worden.



Auf Hinweis des Bundeskriminalamtes wurden bei der Staatsanwaltschaft Rostock Ermittlungen gegen einen Rostocker aufgenommen, der vermehrt Betäubungsmittel über das Darknet bestellt haben soll. In diesem Zusammenhang konnte die Kriminalpolizeiinspektion Rostock bereits in der vergangenen Woche eine Lieferung von einem Kilogramm Amphetaminen beschlagnahmen, bevor sie - nach den bisherigen Ermittlungen - an den Beschuldigten ausgeliefert werden sollte.



Bei sich anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen der Kriminalpolizeiinspektion Rostock in Zusammenarbeit mit dem LKA Hamburg wurden am 5. Mai 2021 in Rostock und in Hamburg u.a. Rechentechnik, Telefone und Medikamente sichergestellt. Zeitgleich konnte ein Haftbefehl, den die Staatsanwaltschaft Rostock bei dem Amtsgericht Rostock gegen den jungen Mann erwirkt hatte, vollstreckt werden. Der dringend Tatverdächtige befindet sich nunmehr in der JVA Waldeck.



Gegen den bisher nicht strafrechtlich in Erscheinung getretenen Rostocker besteht der Verdacht, in mindestens drei weiteren Fällen, Lieferungen mit insgesamt über 3kg Amphetaminen erhalten zu haben.



Im Falle einer Verurteilung hat der Beschuldigte mit langjährigen Haftstrafen zu rechnen. Es gilt die Unschuldsvermutung.



Für weitere Presseanfragen ist die Staatsanwaltschaft Rostock zuständig.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Staatsanwaltschaft Rostock

HARALD NOWACK

TELEFON:0381 / 4564 - 240

TELEFAX:0381 / 4564 - 480

E-MAIL: Pressesprecher@sta-rostock.mv-justiz.de

http://www.mv-justiz.de/pages/staatsanwaltschaften/sta_hro.htm





Polizeipräsidium Rostock

Katja Marschall

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

E-Mail: Katja.Marschall@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell