Doreen Betke ist die neue Leiterin der Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin

Innenminister Torsten Renz hat heute Polizeihauptkommissarin Doreen Bethke als neue Leiterin der Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin in ihr Amt eingeführt.

"Die Wasserschutzpolizeiinspektion in Schwerin ist eine von nur zwei Binneninspektionen unseres Landes und die einzige, an die drei weitere Bundesländer angrenzen. Hier ist neben der Kommunikationsfähigkeit und einem Koordinierungstalent auch Durchsetzungsvermögen gefragt. Eigenschaften, die Frau Betke in den letzten Jahren in ihren unterschiedlichen Verwendungen bereits vorbildlich unter Beweis gestellt hat. Für ihre neue Aufgabe wünsche ich ihr viel Erfolg und immer das nötige Augenmaß für künftige Entscheidungen," so Innenminister Torsten Renz.

Die studierte Biologin begann ihre Karriere 2005 bei der Landespolizei in Mecklenburg-Vorpommern. Nach erfolgreicher Ausbildung versah die 42-Jährige zunächst ihren Dienst in der Polizeiinspektion Rostock. Dort war sie unter anderem in einem Polizeirevier und im Kriminalkommissariat Rostock tätig. 2009 wechselte sie zur Wasserschutzpolizei. Sie war mehrere Jahre Hafensicherheitsbeamtin der Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock und seit 2015 als Sachbearbeiterin Einsatz im Führungsbereich des Landeswasserschutzpolizeiamtes tätig. Von 2016-2017 war die Polizeihauptkommissarin zum Maritimen Sicherheitszentrum nach Cuxhaven abgeordnet.