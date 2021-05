POL-LWL: Weiterfahrt für Wohnmobilgespann untersagt

Stolpe (ots) - Wegen einer deutlichen Überschreitung der Anhängelast hat die Polizei am Donnerstag auf der BAB 24 bei Stolpe die Weiterfahrt eines Wohnmobilgespanns untersagt. Im Blickpunkt der Kontrolle stand der Anhänger des Wohnmobils, auf dem ein großer PKW transportiert wurde. Das Gesamtgewicht des beladenen Anhängers, welches die Beamten des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Stolpe mit einer Radlastwaage ermittelten, betrug knapp 3 Tonnen. Da für das Wohnmobil jedoch nur eine maximale Anhängelast von 890 Kilogramm vorgesehen ist, wurde diese um über 200 Prozent überschritten. Neben der Untersagung der Weiterfahrt mit dem Anhänger, muss der 55-jährige Wohnmobilfahrer nun mit einem Bußgeld in Höhe von 380 Euro rechnen.



