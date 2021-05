POL-HWI: Gasleck in Neukloster

Neukloster (ots) - Wegen eines Gaslecks ist die Hauptstraße in Neukloster seit etwa 07:00 Uhr des heutigen Tages weiträumig für den Personen- und Fahrzeugverkehr gesperrt. Offenbar wurde im Zuge durchgeführter Bohrungsarbeiten eine Gasleitung beschädigt.



Aus Sicherheitsgründen wurde ein nahegelegener Einkaufsmarkt vorübergehend geschlossen. Anwohner im näheren Umkreis wurden evakuiert. Eingesetzte Feuerwehrkräfte richteten eine Notunterkunft für die betroffenen Anwohner ein.

Der Verkehr wird derzeit noch umgeleitet.



Das Gasleck ist inzwischen behoben. Derweil findet die Prüfung der Gaswerte in den angrenzenden Gebäuden statt. Mit der Aufhebung der Sperrungen ist in Kürze zu rechnen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell