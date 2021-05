Polizei sucht den 14jährigen Marvin-Pascal Kayer und bittet um Unterstützung

Details anzeigen Foto M. Kayser Foto M. Kayser

Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach dem 14jährigen Marvin-Pascal Kayser. Der Junge hat am 29.04.2021gegen 14:30 Uhr sein zu Hause in Pankelow verlassen und ist seit dem nicht zurückgekehrt. Die Suche der Eltern und Angehörigen sowie die Maßnahmen der Polizei haben bislang nicht zum Auffinden des Jugendlichen geführt. Es gibt Vermutungen, dass er sich in Rostock aufhalten könnte.

Er ist schlank, ca. 165 cm groß und hat kurze blonde Haare. Am Tag des Verschwindens hat er eine schwarze Jacke, olivfarbene Hose und blaue Schuhe getragen.

Personen, die Hinweise zum Aufenthalt des Jungen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sanitz, 038209-44 0 oder jede andere Polizeidienststellen, zu melden.