POL-NB: Neustrelitzer Beamte stellen georgische Ladendiebe

Neustrelitz (ots) - Am 05.05.2021 gegen 11:00 Uhr kamen die Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz wegen eines Ladendiebstahls in einem Neustrelitzer Lebensmittelfachmarkt in der Strelitzer Straße zum Einsatz.



Ein Ladendetektiv des Supermarktes meldete der Polizei Neustrelitz fünf männliche Personen, die nach dem Diebstahl aus dem Markt flüchteten. Der hinterhereilende Ladendetektiv konnte sich das Kennzeichen eines PKW Audi merken, in welches mindestens zwei der Flüchtigen stiegen, und der Polizei mitteilen. Die übrigen Männer flüchteten fußläufig. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung gelang es den Neustrelitzer Beamten, zwei der flüchtigen Tatverdächtigen in dem vom Ladendetektiv beschriebenen PKW in der Augustastraße zu stellen. Bei den Fahrzeuginsassen handelte es sich georgische Staatsbürger im Alter von 21 und 29 Jahren. Im Zuge der weiteren Kontrolle fanden die Beamten im Fahrzeug eine Vielzahl von Dingen des täglichen Bedarfs sowie zahlreiche Packungen Druckerpatronen der Marke Epson und Canon.



Da der Verdacht des Bandendiebstahls bestand, wurden die aufgefundenen Gegenstände sichergestellt. Die zwei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und zum Polizeihauptrevier Neustrelitz verbracht. Dort wurden sie durch Beamte der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz zur Sache vernommen und (zum Teil) erkennungsdienstlich behandelt. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden sie auf Weisung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg entlassen. Da die Tatverdächtigen ihren Wohnsitz nicht im Land M-V haben, wurde gegen sie zudem eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen der unerlaubten Einreise gemäß der Corona-Landesverordnung erstattet.



Rückfragen bitte an:



Susann Ossenschmidt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell