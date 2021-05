POL-NB: Diebstahl eines hochwertigen Quads - Zeugen gesucht

Neubrandenburg/ Küssow (ots) - Am frühen Morgen des heutigen Tages wurde in Neubrandenburg Küssow ein hochwertiges Quad entwendet.



Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich nach bisherigen Erkenntnissen widerrechtlich Zutritt zu einem Privatgrundstück in der Domänenstraße in 17036 Neubrandenburg/Küssow und schoben das Quad der Marke Bomardier Can-Am P6 über eine Rasenfläche und eine Hecke vom Grundstück der Besitzer. Eine Videoaufzeichnung filmte die Tathandlung und bestimmt die Tatzeit auf 04:35 Uhr des 06.05.2021, eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor. Das Quad ist zwei Jahre alt. Der Schaden wird mit ca. 17.000 EUR beziffert.



Das entwendete Quad wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Die Ermittlungen wegen Fahrzeugdiebstahls wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Zeugen, die am heutigen Morgen gegen 04:30 Uhr in Neubrandenburg Küssow auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zum Fahrzeugdiebstahl geben können, richten diese bitte an die Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



