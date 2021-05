Öffentlichkeitsfahndung – Vermisstes Kind in Schwerin

Details anzeigen Leon Schweitzer Leon Schweitzer

Die Schweriner Polizei bittet um Mithilfe. Seit dem 05.05.2021 wird der 12-jährige Leon Schweitzer vermisst. Leon verließ um 12:30 Uhr die Schule am Fernsehturm und kehrte nicht wie vereinbart nach Hause in die Max-Planck-Str. zurück.



Leon ist ca. 160 cm groß und von schlanker Statur. Er ist Brillenträger und hat kurze rötliche Haare. Bekleidet ist er mit einer blauen Jeanshose, einer dunklen Winterjacke sowie dunklen Freizeitschuhen. Er führt einen blauen Rucksack bei sich.



Die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Jungen. Wer hat Leon gesehen? Hinweise bitte an das Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385 5180-2224 oder an jede andere Polizeidienststelle.



Dirk Hoffmann

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock