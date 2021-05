POL-HST: Fahrradkontrollen und Verkehrsunfälle mit Fahrradbeteiligung im LK V-R

Stralsund/LK V-R (ots) - Heute ist der bundesweite Aktionstag von "sicher.mobil.leben", der dieses Jahr unter dem Motto "Radfahrende im Blick" läuft.

Ebenfalls heute starten die themenorientierten Verkehrskontrollen der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" der Landespolizei MV für den Monat Mai unter dem Motto "Zweiradfahrer im Straßenverkehr".



Die Polizeibeamten im Landkreis Vorpommern-Rügen werden den Monat Mai verstärkt die Radfahrer im Blick haben.

Die Schwerpunkte der Kontrollen sind der technische Zustand der Fahrräder und E-Bikes, sowie die Verkehrstauglichkeit der Zweiradfahrer (wie Alkoholbeeinflussung) aber auch andere Faktoren wie Ablenkung durch Nutzung von Mobiltelefonen bei der Fahrt.



Ziel der Kontrollen ist durch die Verkehrssicherheitsarbeit Verkehrsunfälle mit Verletzten im Landkreis Vorpommern-Rügen vorzubeugen und zu reduzieren.

Im Jahr 2020 haben sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Stralsund 270 Unfälle mit Fahrradbeteiligung ereignet. Dabei wurden 167 Personen leicht und 40 schwer verletzt. 83 blieben unverletzt.



Die Hauptursachen für Verkehrsunfälle bei Radfahrern sind unangepasste Geschwindigkeit, ungenügender Sicherheitsabstand und das verbotswidrige Benutzen der Fahrbahn oder der Rad-/Gehwege. Weiterhin wurden sechs Prozent aller Unfälle unter Alkoholeinwirkung verursacht, was somit die fünft häufigste Ursache darstellt.



Besonders Kinder sind den Gefahren im Straßenverkehr als Fahrradfahrer ausgesetzt. Im Jahr 2020 waren im Landkreis Vorpommern-Rügen 35 Kinder an Verkehrsunfällen beteiligt. Dabei wurden 20 verletzt und 15 blieben unverletzt. Vier Kinder mussten mit schweren Verletzungen behandelt werden.



In der Auswertung der Verkehrsunfallstatistik haben sich in Stralsund vier Unfallhäufungsstellen herausgestellt. Dabei handelt es sich um:

Den Kreisverkehr Heinrich-Heine-Ring/Hans-Fallada-Straße,

Die Friedrich-Engels-Straße Höhe Querungshilfe Moorteich,

Die Greifswalder Chaussee zwischen Werftkreisel und Anschlussstelle Altstadt

Sowie der Kreisverkehr Karl-Marx-Straße/Frankenwall.



Um schwere Verkehrsunfälle mit Radfahrern vorzubeugen raten wir jedem Radfahrer:

Ein verkehrssicheres Fahrrad zu nutzen, Bremsen, Reifen und Beleuchtung regelmäßig zu warten, einen Helm sowie sichtbare und reflektierende Kleidung zu tragen, auf eine defensive und vorausschauende Fahrweise zu achten und besonders vorsichtig an Kreuzungen, Kreisverkehren, Ampeln und Einmündungen zu sein.



