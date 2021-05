POL-LWL: Anzeige wegen Tankbetruges

Zarrentin / Stolpe (ots) - Auf der BAB 24 bei Stolpe hat die Polizei am Dienstagnachmittag einen mutmaßlichen Tankbetrüger gefasst. Der 37-jährige deutsche Autofahrer steht im Verdacht, an einer Autobahntankstelle bei Zarrentin Benzin im Wert von über 40 Euro getankt zu haben und anschließend ohne zu bezahlen davon gefahren zu sein. Nach einem schnellen Hinweis der Tankstellenmitarbeiter hat eine Streifenwagenbesatzung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Stolpe das verdächtige Fahrzeug wenig später bei Neustadt- Glewe feststellen und es dann auf dem Rastplatz Stolpe stoppen und den Fahrer kontrollieren können. Die Polizei nahm anschließend eine Anzeige wegen Betruges auf.



