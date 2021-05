POL-NB: Brand einer Lagerhalle in Ribnitz-Damgarten (VR

Ribnitz-Damgarten (VR) (ots) - Aus bisher ungeklärter Ursache kam es heute um 18.45 Uhr zu einem Brand einer Lagerhalle in Ribnitz-Damgarten. Ein in der Halle abgestellter Container mit Bauabfällen geriet in Brand, wobei das Feuer dann auf die Bausubstanz und abgestellte Technik übergriff. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehren aus Damgarten, Ribnitz, Klockenhagen, Dierhagen und Ahrenshoop mit 65 Kameraden entstand ein geschätzter Sachschaden von mindestens 50.000 EUR. Der Kriminaldauerdienst hat die ersten Ermittlungen am Brandort aufgenommen, weil eine fahrlässige Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft kommt am 05.05.2021 vormittags ein Brandursachenermittler zum Einsatz.



Mit freundlichen Grüßen



PHK Rüdiger Ochlast



Polizeipräsidium Neubrandenburg



Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell