Polizei sucht Geldkartenbetrüger mit Foto

Details anzeigen Tatverdächtiger Tatverdächtiger

Schwerin

Am 19.01.2021 versuchte ein bisher unbekannter Mann mit einer zuvor entwendeten Geldkarte eine größere Summe Bargeld vom Schalter in der Sparkassenfiliale am Marienplatz zu erlangen.

Die Bankmitarbeiterin schöpfte Verdacht, der Tatverdächtige brach sein Vorhaben ab und entfernte sich.

Wer kann Angaben zur Person auf den Aufnahmen der Überwachungskamera machen.

Hinweise bitte an die Schweriner Kripo unter kk.schwerin@polmv.de oder telefonisch unter 0385/5180-1345 oder 5180-2224