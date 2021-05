POL-HRO: Verkehrsunfall auf der BAB 19

Rostock (ots) -



Am 03.05.2021 gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn

19 auf Höhe der Anschlussstelle Rostock-Nord ein folgenschwerer

Verkehrsunfall.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr der ukrainische Fahrzeugführer (53)

einer ungarische Sattelzugkombination die Autobahn 19 in Richtung

Rostock-Überseehafen. Der dahinter befindliche deutsche

Fahrzeugführer (55) eines Toyota setzte auf Höhe der Anschlussstelle

Rostock-Nord zum Überholen an. Dabei übersah er den bereits auf der

Überholspur befindlichen Porsche. Der 32-jährige Fahrzeugführer des

Porsche, ebenfalls deutscher Staatsangehöriger, versuchte noch eine

Kollision zu vermeiden, was ihm jedoch nicht gelang. In Folge des

Zusammenstoßes wurden sowohl der Fahrzeugführer des Porsche als auch

der des Toyota verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. An

allen beteiligten Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden,

der sich gesamt auf ca. 225.000 Euro beläuft.



Zudem waren die Feuerwehren aus Rostock gefordert. Durch den

Verkehrsunfall riss der Tank der Sattelzugmaschine, wodurch ca. 150L

Diesel austraten und aufgefangen werden musste. Der restliche Diesel

konnte umgepumpt werden. Nur durch das professionelle Arbeiten der

Feuerwehr konnte ein Eintreten der Betriebsstoffe in die Umwelt

vermieden werden. Dieses bestätigte auch der vor Ort befindliche

Mitarbeiter der unteren Wasserbehörde aus Rostock.



Zur Ermittlung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger

der DEKRA hinzugezogen.



Durch die Autobahnmeisterei musste die Autobahn voll gesperrt werden.

Die Autobahn 19 ist, aufgrund des großen Trümmerfeldes (ca. 300m)

sowie der Reinigungsarbeiten infolge des Austritts der

Betriebsstoffe, bis auf weiteres voll gesperrt.



POK Steven Hess

Autobahnpolizei Dummerstorf



