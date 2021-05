POL-LWL: Fahrradfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Parchim (ots) - Bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad hat sich am Sonntagabend in Parchim eine 42-jährige Frau schwere Verletzungen zugezogen. Der Vorfall ereignete sich gegen 18:45 Uhr in der Putlitzer Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die Frau mit ihrem Rad die Fahrbahn überquert und war am gegenüberliegenden Straßenrand mit einer Pedale gegen den Bordstein geraten. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad. Die deutsche Frau wurde anschließend mit einer schweren Beinverletzung ins Krankenhaus gebracht.



