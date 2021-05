POL-LWL: Feuer im Buswartehäuschen

Dümmer (ots) - Bei einem Feuer in einem Buswartehäuschen in Dümmer ist am Sonntagabend ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro entstanden. Kurz nach 18 Uhr wurde der Brand in der Dorfstraße entdeckt, worauf die Feuerwehr zum Löscheinsatz kam. Wie sich bei den ersten Ermittlungen der Polizei herausstellte, war ein Teil des Gebälks der Fachwerkkonstruktion in Brand geraten. Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) nahm eine Anzeige wegen Brandstiftung auf und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.



