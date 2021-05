POL-NB: Diebstahl von Laptop und Geldbörse aus einem Fahrzeug

Malchin (LK MSE) (ots) - Am 02.05.2021 kam es in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 17:00 Uhr zu einem Einbruch in einen PKW VW Multivan. Geschehen ist die Tat bei Gorschendorf, in der Nähe der Gaststätte "Moorbauer". Dabei verschafften sich unbekannte Täter Zugang zum Fahrzeug und entwendeten ein Portemonnaie sowie einen hochwertigen Laptop. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro. Der 45-jährige, deutsche Geschädigte bemerkte das Fehlen seiner Wertgegenstände, als er zu seinem PKW zurückkehrte. Die Kriminalpolizei Malchin hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise können beim PR Malchin unter 03994 231100 gegeben werden oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.



