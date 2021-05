POL-NB: Garagenbrand in Wolgast (LK Vorpommern-Greifswald)

Wolgast (ots) -



Am 01.05.2021, gegen 04:10 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle der

Polizei in Neubrandenburg der Brand einer Garage in der Wolgaster

Heberleinstraße gemeldet. Zeugen sahen Qualm über dem Komplex

aufsteigen und wählten daraufhin den Notruf. Im Inneren der Garage

brannte u.a. ein dort abgestellter Pkw, der sich zu Montagezwecken in

den Räumlichkeiten befand. Das Fahrzeug wurde durch das Feuer

vollständig zerstört und auch die Garage selbst wies Beschädigungen

an den Wänden, sowie an der Dachkonstruktion auf. Ein Übergreifen der

Flammen auf den gesamten Garagenbestand konnte durch das schnelle

Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Die Löscharbeiten waren

nach etwa 30 Minuten beendet. Der vorläufige Sachschaden wird auf ca.

1000EUR geschätzt. Der Kriminaldauerdienst Anklam war zur Spurensuche

eingesetzt und hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der

Brandstiftung aufgenommen.



