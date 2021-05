POL-NB: Einbrüche in Getränkemärkte in Neustrelitz (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Neustrelitz (ots) -



In der Nacht vom 30.04.2021 zum 01.05.2021 kam es in Neustrelitz zu

gleich zwei Einbrüchen in Getränkefachmärkte. Zum Einen brachen

unbekannte Täter in der Kirschenallee in den Getränkehandel an der

Ecke zur Karbe-Wagner-Straße ein. Zum Anderen wurde der

Getränkehandel in der Wilhelm-Stolte-Straße angegriffen. In beiden

Fällen wurden die Verglasungen der Türen beschädigt, wodurch der

Einstieg für den oder die Täter ermöglicht wurde. In beiden Fällen

entstand erheblicher Sachschaden. Zu den entwendeten Gegenständen

konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nur ermittelt werden, dass

Tabakerzeugnisse in unbekannter Menge entwendet wurden. Der

entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.000,-Euro. Der

Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg führte vor Ort die

Ermittlungen und war zur Spurensuche eingesetzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das

Polizeihauptrevier Neustrelitz unter 03981/258-224, die Internetwache

der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede

andere Polizeidienststelle zu wenden.



