POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses in Waren (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Am 01.05.2021, gegen 08:50 Uhr, kam es zum Brand eines

Einfamilienhaus in der Straße Am Sander in Waren. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand kam es aufgrund eines technischen Defektes an der im

Obergeschoss installierten Gastherme zum Brandausbruch. Dieser dehnte

sich schnell auf den gesamten Dachstuhl des Hauses aus. Nachbarn

bemerkten die Rauchentwicklung, verständigten die Feuerwehr und die

Bewohner des betroffenen Hauses. Diese, ein 49-jähriger Mann, seine

gleichaltrige Frau und die 17-jährige Tochter, konnten unverletzt das

Wohnhaus verlassen. Die 39 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Waren

wurden zur Brandbekämpfung eingesetzt und konnten das Feuer schnell

löschen. Das Haus ist jedoch nicht mehr bewohnbar. Die drei

Hausbewohner kommen vorrübergehend bei Nachbarn bzw. Verwandten

unter. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300.000 Euro

geschätzt. Der Kriminaldauerdienst aus Neubrandenburg führte vor Ort

die Ermittlungen durch und war zur Spurensuche eingesetzt.



