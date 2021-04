Vermisstensuche im Bereich Sternberg

Details anzeigen Jens Kolmorgen Jens Kolmorgen

Vermisst wird der 40-jährige Jens Kolmorgen. Der Vermisste lebt in Hamburg, hielt sich jedoch in der Nacht vom 29.04.2021 zum 30.04.2021 in Witzin bei Sternberg auf. Seit Freitag, den 30.04.2021, fehlt von ihm jede Spur. Der Vermisste benötigt dringend ärztliche Behandlung. Er ist ca. 175 cm groß, hat eine kräftige Statur und braunes kurzes Haar. Auffällig ist eine Narbe am Kinn. Zur Bekleidung der Person ist nichts bekannt. Es wird vermutet, dass der Vermisste mit einem Fahrzeug unterwegs ist. Wer Herrn Kolmorgen gesehen hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Sternberg unter der Telefonnummer 03847 4327224 in Verbindung zu setzen.

Sarah Borchers

Polizeirevier Sternberg