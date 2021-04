POL-LWL: PKW prallte gegen Baum - zwei Verletzte

Hagenow (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Hagenow sind zwei Autoinsassen leicht verletzt worden. In der Parkstraße war aus noch ungeklärter Ursache ein mit drei Personen besetzter PKW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Während der 27-jährige aus Syrien stammende Fahrer mit dem Schrecken davon kam, wurden seine 25-jährige Ehefrau und sein zweijähriger Sohn (ebenfalls syrische Staatsangehörige) leicht verletzt. Beide haben sich nach dem Vorfall selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell