POL-HRO: Ladendieb mit Drogen und Haftbefehl festgestellt

Rostock (ots) - Ein Ladendetektiv verfolgte einen Ladendieb bis zu einer Wohnung in Rostock Toitenwinkel. In der Wohnung wurden neben dem Tatverdächtigen auch Betäubungsmittel festgestellt. Der Tatverdächtige floh, wurde polizeilich festgenommen und schließlich wegen eines offenen Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.



Am 29. April 2021, gegen 13.40 Uhr nahm ein Ladendetektiv eines Drogeriemarkts in Rostock Toitenwinkel die Verfolgung eines Ladendiebs auf, der zuvor Parfüm aus den Regalen entwendet hatte. Über einen Kilometer eilte ihm der Ladendetektiv bis vor eine Wohnung nach. Der Detektiv erkannte noch, bei welchem Namen der Dieb klingelte. Die herbeigerufenen Polizeibeamtinnen und -beamten konnten den 36-jährigen, tunesischen Tatverdächtigen im Kinderzimmer der Wohnung feststellen. In der Wohnung hielt sich zudem ein tunesisches Brüderpaar auf. Der Ladendetektiv konnte den Tatverdächtigen wieder erkennen. Bei der Überprüfung der Wohnung fanden die Einsatzkräfte im Kinderzimmer betäubungsmittelähnliche Substanzen, die portionsweise verpackt waren. Dem 36-Jährigen gelang die Flucht. Dabei nahm er die Betäubungsmittel mit. Sowohl der Ladendetektiv als auch die Polizei nahmen die Verfolgung auf. Der Tatverdächtige konnte wenige hundert Meter festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Die Drogen waren trotz des Einsatzes eines Rauschgiftspürhundes nicht mehr auffindbar. Die Überprüfung des Tunesiers ergab, dass er über einen offenen Haftbefehl verfügte. Infolge dessen wurde der Mann zunächst in Gewahrsam genommen und sodann in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.



Die Polizei nahm Strafanzeigen bezüglich des Diebstahls geringwertiger Sachen und hinsichtlich des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auf. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Ellen Klaubert

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell