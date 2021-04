POL-LWL: Zwei Verletzte bei Unfall auf Straßenkreuzung

Pampow (ots) - Bei einem Zusammenstoß zweier PKW sind Donnerstagabend in Pampow zwei Personen leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge stieß eine Autofahrerin mit ihrem PKW auf einer ampelgeregelten Kreuzung mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, welches nach links abbiegen wollte. Dabei wurden die Autofahrerin und der Fahrer des entgegenkommenden PKW jeweils leicht verletzt. Beide kamen anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der zunächst auf insgesamt ca. 13.000 Euro geschätzt wurde. Vermutet wird derzeit, dass die Autofahrerin die Kreuzung bei Rot befahren hat. Allerdings dauern die Ermittlungen zur Unfallursache noch an.



