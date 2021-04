POL-LWL: Polizei stoppte alkoholisierten Fahrradfahrer

Parchim (ots) - In Parchim hat die Polizei am Donnerstagabend einen alkoholisierten Fahrradfahrer gestoppt, der einen Atemalkoholwert von 1,80 Promille aufwies. Die Polizei brachte den 51-jährigen deutschen Mann anschließend zur Blutentnahme und erstattete gegen ihn Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Aufgefallen war der Fahrradfahrer zuvor einer Streifenwagenbesatzung der Polizei, da er mit einer Flasche Bier in der Hand in die Pedale seines Zweirades trat.



