POL-HWI: Geschwindigkeitskontrolle vor Kindertagesstätte

Dalberg (ots) - In Dalberg führte die Gadebuscher Polizei am Vormittag des 28. April 2021 Geschwindigkeitskontrollen durch.



Im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr wurden insgesamt 117 Fahrzeuge vor der dortigen Kindertagesstätte gemessen.

Insgesamt 17 Fahrzeugführer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30km/h.

Der schnellste Fahrzeugführer war mit einer Geschwindigkeit von 55km/h unterwegs. Dieser muss mit einem Bußgeld in Höhe von 80 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.



Für zwölf Fahrzeugführer wurden Verwarngelder zwischen 15 und 35 Euro und für fünf Fahrzeugführer Bußgelder ausgesprochen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Annette Schomann

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell