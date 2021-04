POL-ANK: Gemeinsame Pressemitteilung des Landkreises Vorpommern-Greifswald und der Polizeiinspektion Anklam anlässlich mehrerer Versammlungen am 1. Mai 2021 in Greifswald

Details anzeigen Anlage zur Pressemitteilung (Karte) Anlage zur Pressemitteilung (Karte)

Greifswald (ots) - Am kommenden Samstag, 01. Mai 2021, finden in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald insgesamt 16 Versammlungen statt, die beim Landkreis Vorpommern-Greifswald als zwei Aufzüge und 14 Mahnwachen angemeldet wurden. Aus diesem Grund ist in der Innenstadt, der Fleischervorstadt sowie der Nördlichen und Südlichen Mühlenvorstadt mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Nach Erteilung der Bescheide durch die Versammlungsbehörde stehen die geplanten Aufzugsstrecken und die Standorte der Mahnwachen fest. Eine Übersicht der Versammlungen im Bereich der Innenstadt, der Fleischervorstadt und der Südlichen Mühlenvorstadt befindet sich in der Anlage dieser Pressemitteilung.



In der Zeit von 12:00 bis 20:00 Uhr wird es vor allem im Bereich der Bahnhofstraße, Goethestraße, Platz der Freiheit, Lange Straße, Anklamer Straße, Franz-Mehring-Straße, Neunmorgenstraße und Gützkower Straße zu erheblichen Verkehrseinschränkungen kommen. Dabei werden auch temporäre Vollsperrungen eingerichtet, weshalb empfohlen wird, den Bereich weiträumig zu umfahren.



Darüber hinaus wird am 01. Mai 2021 ab 12:00 Uhr die Bahnhofstraße zwischen dem Karl-Marx-Platz und der Lichtsignalanlage (Höhe Hausnummer 33) in beiden Richtungen gesperrt. Eine Durchfahrt für den öffentlichen Personennahverkehr sowie Anwohner wird jedoch gewährleistet. Auch der Parkplatz an der Osnabrücker Straße wird gesperrt und kann an diesem Tag nicht genutzt werden.



Außerdem werden temporäre Halt- und Parkverbote in der Bahnhofstraße und der Goethestraße eingerichtet. Alle Anwohner und Gäste werden daher gebeten, auf die umliegenden Parkflächen auszuweichen. Alle zeitweiligen und grundsätzlichen Beschilderungen in der Innenstadt sind unbedingt zu beachten. Auch im öffentlichen Personennahverkehr ist in der Zeit von 12:00 bis 20:00 Uhr mit Einschränkungen zu rechnen.



Die Polizeiinspektion Anklam wird anlässlich der Versammlungen am 01. Mai 2021 in Greifswald und zum Schutz des Grundrechtes auf Versammlungsfreiheit einen größeren Polizeieinsatz durchführen. Besondere Beachtung finden hierbei die geltenden Regelungen im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Corona-Pandemie.



Die Pressestelle der Polizeiinspektion Anklam wird am 01. Mai 2021 ab 10:00 Uhr unter der Rufnummer 03971 251-3040 erreichbar sein. Zusätzlich können sich alle im Einsatzraum befindlichen Medienvertreter an die gemeinsamen mobilen Presseteams des Landkreises und der Polizei wenden. Diese sind durch blaue Westen mit der Aufschrift "Pressesprecher" oder "Pressebetreuer" zu erkennen.



Außerdem bieten Landkreis und Polizei den Medienvertretern zwei Vor-Ort-Termine für Interviews an. Diese werden am 01.05.2021 und 12:00 Uhr am Bahnhofsplatz und um 14:00 Uhr am Platz der Freiheit ("Europakreuzung") sein. Zur Koordinierung der Presseanfragen und Interviewwünsche wird um vorherige Anmeldung bis Samstag, 01.05.2021, 09:00 Uhr an pressestelle-pi.anklam@polizei.mv.regierung.de gebeten.



Darüber hinaus wird die Polizeiinspektion Anklam aktuelle Informationen zu diesem Einsatz über Twitter unter www.twitter.com/polizeivg oder @polizeivg und dem Hashtag #HGW0105 verbreiten. Auch der Landkreis Vorpommern-Greifswald stellt auf seinen Kanälen auf Facebook und Instagram entsprechende Informationen zur Verfügung.



Bereits im Vorfeld appellieren Landkreis und Polizei an alle Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer:



Beachten Sie bitte die geltenden Hygieneregeln!



Halten Sie den Mindestabstand zur nächststehenden Person ein und tragen Sie eine medizinische Maske!



Halten Sie die gebotenen Mindestabstände zu den Einsatzkräften ein!



Distanzieren Sie sich von jeder Form von Gewalt!



Helfen Sie mit Störaktionen zu vermeiden!



Nehmen Sie Ihr Recht auf freie Meinungsäußerung friedlich in Anspruch!



