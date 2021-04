POL-ANK: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 262 bei Brünzow

Lubmin (ots) - Heute Vormittag (29. April 2021, 10.00 Uhr) ereignete sich auf der Landesstraße 262 ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrer tödlich verunglückte.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 55-jährige Fahrer eines LKW die Landesstraße aus Richtung Lubmin kommend in Richtung Brünzow. Der Fahrer eines Nissans kam dem LKW aus Richtung Brünzow kommend entgegen. Dieser kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit dem LKW zusammen. Der Nissan-Fahrer - vermutlich ein 69-jähriger Mann aus Greifswald - erlag seinen schweren Verletzungen. Der LKW-Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.



Durch den Zusammenstoß kippte der LKW samt Anhänger - beladen mit 27.000 Litern Rapsöl - um. Die Bergungsmaßnahmen dauern noch immer an. Die Landesstraße 262 ist derzeit voll gesperrt. Insgesamt entstand durch den Verkehrsunfall ein geschätzter Schaden von 155.000 Euro.



