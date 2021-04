POL-LWL: Stützelement eines LKW- Ladekrans beschädigt zwei parkende Autos

Crivitz (ots) - Zwei parkende Autos sind am Mittwochnachmittag in Crivitz durch ein Stützelement eines LKW- Ladekrans erheblich beschädigt worden. Der entstandene Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf über 20.000 Euro beziffert. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sich die Eisenstütze des Ladekrans während der Fahrt unbemerkt vom LKW gelöst. Die Stütze ragte daraufhin linksseitig etwa einen Meter in die Fahrbahn hinein und erfasste einen parkenden PKW, der auf ein davor stehendes Auto geschoben wurde. Die beiden beschädigten Autos mussten daraufhin abgeschleppt werden.



