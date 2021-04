POL-HRO: Wohnung gelüftet - Einbruch durchs Fenster

Rostock (ots) - Am gestrigen Vormittag ereignete sich im Rostocker Stadtteil Reutershagen ein Wohnungseinbruch, bei dem der oder die unbekannte Täter(in) die Gelegenheit ausnutzte. Ein 79-jähriges Ehepaar, das in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses lebt, öffnete zum Lüften das Schlafzimmerfenster weit. Anschließend begaben sich die beiden Personen in die Küche, um das Frühstück einzunehmen. Als sie danach das Fenster wieder schließen wollten, stellten sie zunächst fest, dass der Inhalt einer Tasche auf den Fußboden ausgekippt war. Zudem fehlten eine Schatulle mit Gold- und Silberschmuck sowie eine Geldkassette. Die Tasche könnte für den Transport der Wertgegenstände benutzt worden sein. Der Stehlschaden beträgt ca. 10.000 Euro.



Seitens der Polizei wurde eine Strafanzeige wegen des Wohnungseinbruchdiebstahls gefertigt. Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz, um alle Spuren zu sichern. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Rostocker Kriminalpolizei übernommen.



In diesem Zusammenhang warnt die Polizeiinspektion Rostock vor einem allzu leichtfertigen Umgang beim Lüften. Einbrecher(innen) warten auf die günstige Gelegenheit und nutzen die Sorglosigkeit der Bewohner(innen) aus. Diese sollten stets ein wachsames Auge auf offenstehende Türen oder Fenster haben.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Ellen Klaubert

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell