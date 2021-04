POL-NB: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr 17109 Demmin (LK MSE)

Demmin (ots) - Am 28.04.2021 führten die Kollegen des Polizeihautreviers Demmin eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B194, Ortsausgang Demmin in Richtung Stavenhagen durch. Dabei wurde gegen 21:25 Uhr ein blauer PKW Opel Vectra Caravan mit einer erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung festgestellt und sollte durch die Polizeibeamten angehalten werden. Dieses ignorierte der Fahrzeugführer des PKW Opel und flüchtete auf der B194 in Richtung Stavenhagen. Durch die eingesetzten Polizeibeamten erfolgte die Nacheile, wobei festgestellt wurde, dass der PKW hier mit ca. 140km/h durch geschlossenen Ortschaften und außerhalb mit bis zu 180 km/h fuhr. Dabei wurden immer wieder Gegenstände aus dem Fahrzeug in Richtung des nacheilenden Funkstreifenwagens geworfen. Umgehend wurde weitere Kräfte des PHR Demmin eingesetzt, sowie die benachbarten Dienststellen informiert. In der Ortslage Borrentin verließ der PKW Opel dann die B194 und flüchtete weiter in Richtung Meesiger. Hierbei wurde mehrfach der PKW Opel bis zum Stillstand abgebremst und anschließend versucht, den sich dahinter befindlichen Funkstreifenwagen zu rammen. Dieses misslang jedoch, da der Funkwagen jeweils ausweichen konnte. Anschließend führte die Flucht in die Ortslage Trittelwitz, wobei hier der flüchtende PKW durch den Funkstreifenwagen überholt werden konnte. Nachdem der Funkwagen abbremste und die Fahrbahn versperrte, versuchte der Opelfahrer an dem Funkwagen vorbeizufahren. Dabei rammte er den Funkwagen seitlich und setzte anschließend seine Flucht fortsetzte. Letztendlich befuhr der Opel eine Grundstückszufahrt und hielt an. Der Fahrzeugführer und der Beifahrer versuchten daraufhin fußläufig zu flüchten. Durch die eingesetzten PVB wurden die Personen aufgefordert stehen zu bleiben. Dieser Aufforderung kamen sie nach und versuchten jetzt die Polizeibeamten anzugreifen. Dieses konnte durch den Einsatz eines Reizstoffsprühgerätes und der Anwendung einfacher körperlicher Gewalt unterbunden werden. Anschließend wurden beide Personen vor Ort vorläufig festgenommen.

Bei den Personen handelte es sich den 18-jährigen deutschen Fahrzeugführer und einen 27-jährigen deutschen Beifahrer. Beide Personen stammen aus dem Raum Malchin.

Im weiteren Verlauf konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und er das nicht zugelassenen Kraftfahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol geführt hat. Gegen beide Personen wurden Anzeigen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.500,- Euro. Personen wurden nicht verletzt.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell