POL-NB: Brand einer Gartenlaube in 17309 Pasewalk (LK V-G)

Pasewalk (ots) - Am Abend des 28.04.2021, gegen 22:45 Uhr, kam es zu einem Brand einer Gartenlaube in 17309 Pasewalk in der Kleingartenanlage "Frieden". Ein Hinweisgeber wurde auf das Feuer aufmerksam und informierte umgehend die Rettungskräfte.

Beim Eintreffen der Feuerwehr und Polizei bestätigte sich der Sachverhalt. Die Laube brannte bereits in voller Ausdehnung.

Der Brand konnte jedoch durch die Freiwillige Feuerwehr aus Pasewalk schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden.

Personen wurden nicht verletzt, auch griff das Feuer nicht auf andere Gärten über.

Die betroffene Laube brannte vollständig aus. Gegenwärtig wird der Schaden auf ca. 2.000,- EUR geschätzt.

Durch den Kriminaldauerdienst Anklam wurden vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Nach jetzigem Ermittlungsstand wird von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Pasewalk unter der Telefonnummer 03973/2200, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



