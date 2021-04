POL-LWL: Bäume, Sträucher und andere Gegenstände aus Garten gestohlen

Crivitz (ots) - Zwei frisch gepflanzte Apfelbäume, drei Sträucher, ein Dutzend Solarlampen und diverses Gartenwerkzeug haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in einen Kleingarten in Crivitz gestohlen. Der Vorfall in der Kleingartenanlage "Am Sonnenberg" in der Gädebehner Straße ereignete sich zwischen Sonntagabend und Dienstag. Der entstandene Gesamtschaden wird laut Besitzer auf etwa 250 Euro geschätzt. Die Polizei in Sternberg (03847/ 43270) nahm eine Anzeige wegen Diebstahls im besonders schweren Fall auf und bittet jetzt um Hinweise zu diesem Einbruch.



